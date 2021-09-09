Дружина Шумахера вперше розповіла про його стан - Він став іншим — новини спорту

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Ракурс

Про стан Міхаеля Шумахера, відомого німецького гонщика «Формули 1», розповіла його 52-річна дружина Корінна. Вона вперше за вісім років порушила своє мовчання й оприлюднила деякі сімейні деталі щодо ікони «Формули-1» в рамках документального фільму, який вийде на платформі Netflix 15 вересня.

У цьому фільмі також покажуть фото із сімейного архіву Шумахерів. Інтерв’ю для Netflix, окрім Корінни, дали 22-річний син Шумахера та його батько. Дружина гонщика зазначила, що родина наразі оберігає «червоного барона» та продовжує тримати у таємниці всю інформацію про легендарного «Шумі». Про це пише Daily Mail.

Міхаель з нами. Він став іншим, але він з нами. Це дає мені сили, тому що він як і раніше щодня демонструє неймовірний дух. Ми живемо в нашому будинку, проводимо щоденну терапію, — розповіла вона.

За її словами, сім’я прагне зробити життя семиразового чемпіона світу максимально комфортним.

Є особисті питання, я хочу, щоб залишалися особистими. Ми захищаємо Міхаеля, тому що він завжди захищав нас, — наголосила дружина Шумахера.

Вона також вказала, що її чоловік не дуже хотів їхати на лижний відпочинок до Франції взимку 2013 року, де він серйозно травмувався.

Незадовго до того дня Міхаель сказав мені: «Снігу мало, може, краще полетіти в Дубай, щоб стрибнути з парашутом, — згадує Корінна.

Нагадаємо, у грудні 2013 року Міхаель Шумахер впав під час катання на лижах на французькому гірськолижному курорті Мерібель. Він дістав важку черепно-мозкову травму, яка призвела до численних пошкоджень обох півкуль мозку. Спортсмен півроку пробув у комі, а з вересня 2014 року відновлюється на своїй віллі у Швейцарії. Його родина ретельно зберігає всю інформацію про стан здоров’я у таємниці та не дає коментарів журналістам.

Джерело: Daily Mail