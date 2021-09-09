Лерос назвав Тищенка “збоченою мавпою” й дилером героїну

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Гео Лерос, народний депутат й колишній представник команди президента Володимира Зеленського, прокоментував сьогоднішній інцидент у Верховній Раді зі «слугою» й кумом Андрія Єрмака Миколою Тищенком та подальшу ініціативу очільника фракції «Слуга народу» Давида Арахамії щодо відсторонення його від засідань парламенту.

Зеленський дав команду Арахамії здійснити відсторонення мене від засідань Верховної Ради начебто через бійку з Тищенком! Уявіть цинізм цих виродків! Подивіться відео, не було ніякої бійки! Ця збочена мавпа, яка у дев’яності торгувала героїном, вдерлася на трибуну і намагалася мене кудись тягнути… Де тут бійка?, — написав Лерос на власній Фейсбук-сторінці.

За його словами, глава держави вигадав «цікавий інструмент, щоб не чути критики в залі».

На мене щоразу кидатиметься ця тварина, після чого мене на п’ять засідань позбавлятимуть права відвідувати засідання Ради! Це нові стандарти Зеленського, звикайте! Януковичу таке навіть не снилося, — підсумував Лерос.



Нагадаємо, 9 вересня у Верховній Раді сталася штовханина між нардепами Миколою Тищенко і Гео Леросом. Інцидент стався, коли Лерос вимагав пояснень від президента Володимира Зеленського щодо провалу операції із затримання бійців ПВК «Вагнера». «Слуга» Тищенко під час виступу колишнього колеги по фракції підійшов до трибуни, спробував відібрати (зламати) мікрофон і відтіснив Лероса.