Новий вид військ і худого Кім Чен Ина засвітила КНДР на параді

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КНДР провела незвичайний військовий парад з нагоди 73-ї річниці панування комуністичної ідеології. Цього разу замість танків і балістичних ракет північнокорейський диктатор Кім Чен Ин вивів на площу Пхеньяна медперсонал у помаранчевих захисних костюмах та протигазах.

На фото державні ЗМІ показали й самого помітно стрункішого Кім Чен Ина, котрого оточував натовп дітей. Спостерігачі зауважують, що впродовж останніх місяців диктатор значно скинув вагу, хоча й не пов’язують це з нестачею продовольства в країні через пандемію COVID-19.

У військовому параді КНДР брали участь пожежні машини, трактори, коні, також наприкінці пролунав салют. Паради Пхеньяна виконують дві функції — демонструють зовнішнього світу військову техніку і балістичні ракети та зміцнюють внутрішню підтримку режиму й піднімають бойовий дух населення, частина якого страждає від голоду.

Поява на параді медпрацівників у спецодязі, ймовірно, пов’язана з намірами панівної партії показати громадянам, що боротьба з поширенням коронавірусу в країні триває - навіть попри те, що офіційно в Північній Кореї не зареєстровано жодного випадку зараження вірусом.

Нагадаємо, торік Пхеньян провів три паради. Кім Чен Ин санкціонував скупчення людей без масок під час спалаху COVID-19 в країні, де немає ані вакцин, ані щеплених громадян.

За матеріалами: ВВС, Daily Mail