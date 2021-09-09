Новый вид войск и худого Ким Чен Ына засветила КНДР на параде

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КНДР провела необычный военный парад по случаю 73-й годовщины господства коммунистической идеологии. На этот раз вместо танков и баллистических ракет северокорейский диктатор Ким Чен Ын вывел на площадь Пхеньяна медперсонал в оранжевых защитных костюмах и противогазах.

На фото государственные СМИ показали и самого заметно постройневшего Ким Чен Ына, которого окружала толпа детей. Наблюдатели отмечают, что в последние месяцы диктатор сбросил вес, хотя и не связывают это с нехваткой продовольствия в стране из-за пандемии COVID-19.

В военном параде КНДР участвовали пожарные машины, трактора, лошади, также в конце прозвучал салют. Парады Пхеньяна выполняют две функции — демонстрируют внешнему миру военную технику и баллистические ракеты, а также укрепляют внутреннюю поддержку режима и поднимают боевой дух населения, часть которого страдает от голода.

Появление на параде медработников в спецодежде, вероятно, связано с намерениями правящей партии показать гражданам, что борьба с распространением коронавируса в стране продолжается — даже несмотря на то, что официально в Северной Корее не зарегистрировано ни одного случая заражения вирусом.

Напомним, в прошлом году Пхеньян провел три парада. Ким Чен Ын санкционировал скопление людей без масок во время вспышки COVID-19 в стране, где нет ни вакцин, ни привитых граждан.

По материалам: BBC, Daily Mail