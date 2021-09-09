Лерос назвал Тищенко «обезьяной-извращенцем» и дилером героина

https://racurs.ua/n159927-leros-nazval-tischenko-obezyanoy-izvraschencem-i-dilerom-geroina-video.html

Ракурс

Гео Лерос, народный депутат и бывший представитель команды президента Владимира Зеленского, прокомментировал сегодняшний инцидент в Верховной Раде со «слугой» и кумом Андрея Ермака Николаем Тищенко и дальнейшую инициативу главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамия об отстранении его от заседаний парламента.

Зеленский дал команду Арахамии провести отстранение меня от заседаний Верховной Рады якобы из-за драки с Тищенко! Представьте цинизм этих уродов! Посмотрите видео, не было никакой драки! Эта извращенная обезьяна, которая в девяностые торговала героином, ворвалась на трибуну и пыталась меня куда-то тянуть… Где здесь драка?, — написал Лерос на собственной Фейсбук-странице.

По его словам, глава государства придумал «интересный инструмент, чтобы не слышать критики в зале».

На меня каждый раз будет бросаться это животное, после чего меня на пять заседаний будут лишать права посещать заседания Рады! Это новые стандарты Зеленского, привыкайте! Януковичу такое даже не снилось, — подытожил Лерос.



Напомним, 9 сентября в Верховной Раде произошла потасовка между нардепами Николаем Тищенко и Гео Леросом. Инцидент произошел, когда Лерос требовал объяснений от президента Владимира Зеленского относительно провала операции по задержанию бойцов ЧВК «Вагнера». «Слуга» Тищенко во время выступления бывшего коллеги по фракции подошел к трибуне, попытался отобрать (сломать) микрофон и оттеснил Лероса.