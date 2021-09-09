Отчет о деле «вагнеровцев» 10 сентября обнародуют в Раде

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Ракурс

Результаты по делу «вагнеровцев» о расследовании незаконных действий представителей государственной власти и окружения президента Владимира Зеленского против суверенитета Украины обнародует в пятницу, 10 сентября, Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады.

Об этом в четверг сообщила глава ВСК, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая.

Завтра мы обнародуем результаты работы, информацию о кейсе вагнеровцев в максимальном объеме… И переходим к следующим вопросам работы ВСК: переговоры Медведчука и других с россиянами, Иловайск, Дебальцево, минские договоренности, — написала Безуглая в Фейсбук.

Нардеп отметила, что ВСК рассмотрит вопрос по делу «вагнеровцев» в закрытом режиме, а затем сообщит результаты расследования журналистам.

Напомним, в июле прошлого года близ Минска задержали 33 членов ЧПК «Вагнера» — так называемой частной армии Путина. В августе Офис генпрокурора обратился к Беларуси с просьбой выдать 28 россиян, воевавших против украинской армии на Донбассе, но диктатор Лукашенко вернул военных Путина домой. Впоследствии СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны (при содействии США) готовили операцию по задержанию членов ЧПК «Вагнера» — они должны были вылететь из Минска в Стамбул, а во время полета один из пассажиров должен был сымитировать недомогание, из-за чего самолет совершил бы вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции знали Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. Вследствие слива информации о ней узнали спецслужбы Минска. Зеленский отрицал существование спецоперации и причастность к ее срыву Ермака.

Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Лукашенко, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях, — заявил президент.



Глава государства добавил, что Лукашенко сказал ему, что «не подведет» и «разберется».

8 сентября американский телеканал CNN показал материал о помощи ЦРУ США Киеву в проведении этой спецоперации.