Данилов о «вагнеровцах» и CNN - Разведчики так не делают

https://racurs.ua/n159934-danilov-o-vagnerovcah-i-cnn-razvedchiki-tak-ne-delaut.html

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Срыв спецоперации по задержанию «вагнеровцев», боевиков так называемой «частной армии Путина», и публикацию расследования американского телеканала CNN об участии США в этой спецоперации, прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Я не знаю, что есть у CNN. Я заявлял и еще раз заявляю: первое — ни одного документа о какой-либо операции в аппарате СНБО, я не знаю ее названия, не существует. Я уже это говорил. Второе: когда начинают публично проговаривать о тех или иных спецоперациях, которые должны были проводить спецслужбы — это моветон. Никто не знает, что происходило, и об этом, даже если операция сорвана ли не сорвана, а об этом начинают публично говорить, то еще раз подчеркиваю, разведчики так не делают, — сказал Алексей Данилов в интервью «Радио Свобода».

Напомним, в июле 2020 года власти Минска задержали 33 членов ЧПК «Вагнера». Тогда Офис генпрокурора обратился к Беларуси с просьбой выдать 28 россиян, воевавших против украинской армии на Донбассе. Однако диктатор Лукашенко вернул военных Путина домой.

Впоследствии СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны при содействии США готовили операцию по задержанию членов ЧПК «Вагнера» — они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но во время полета один из пассажиров должен был сымитировать ухудшение здоровья, из-за чего самолет совершил бы вынужденную посадку в Киеве, где произошел бы арест «вагнеровцев». Об операции знали Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. В результате утечки информации о ней узнали спецслужбы Минска и, вероятно, Москвы.

Зеленский сначала отрицал существование спецоперации, а впоследствии признал, что говорил о «вагнеровцах» с Лукашенко. Глава государства заявил, что «предупредил» диктатора о готовности Киева «передать полную информацию об этих людях». В ответ Лукашенко сказал, что «не подведет» и «разберется».

Затем Зеленский говорил, что «идея такой операции — это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины». А Служба безопасности Украины назвала российским фейком и информационным «вбросом» сообщения об участии СБУ в этой спецоперации.

8 сентября американский телеканал CNN показал материал о помощи ЦРУ США Киеву в проведении спецоперации по задержанию боевиков ЧПК «Вагнера».