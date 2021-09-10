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Ракурс
Окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню, фото: «Слово і Діло»

12 обстрілів за добу — на Донбасі поранено двох українських військових

10 вер 2021, 08:53
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Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують порушувати досягнуті домовленості про припинення вогню.

За минулу добу, 9 вересня, зафіксовано 12 обстрілів. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Обстріли були зафіксовані в районі таких населених пунктів:

  • у напрямку Гранітного бойовики застосували великокаліберні кулемети;
  • неподалік Красногорівки окупанти двічі вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів;
  • поблищу Верхньоторецького ворог здійснив численні обстріли позицій українських військових з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
  • окупанти здійснили обстріл околиць Верхньоторецького із мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. В результаті пошкоджено цивільні будівлі дачного кооперативу, постраждалих серед місцевого населення немає;
  • біля Нью-Йорку бойовики обстрілювали позиції українських військових з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;
  • поблизу Новозванівки окупанти п’ять разів вели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети калібру 120 мм, а також станкові протитанкові гранатомети;
  • в районі Катеринівки російсько-терористичні війська здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В результаті було поранено двох українських військових, їх після надання першої медичної допомоги транспортували до медзакладу. Стан одного з поранених тяжкий, іншого — задовільний.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, — зазначають у штабі ООС.


Сьогодні, 10 вересня, станом на 7.00 порушень окупантами режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 8 вересня бойовики обстріляли населені пункти вздовж лінії розмежування на Луганщині.

Джерело: Ракурс


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