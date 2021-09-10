Окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n159936-12-obstriliv-za-dobu-na-donbasi-poraneno-dvoh-ukrayinskyh-viyskovyh.html

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Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують порушувати досягнуті домовленості про припинення вогню.

За минулу добу, 9 вересня, зафіксовано 12 обстрілів. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Обстріли були зафіксовані в районі таких населених пунктів:

у напрямку Гранітного бойовики застосували великокаліберні кулемети;

неподалік Красногорівки окупанти двічі вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів;

поблищу Верхньоторецького ворог здійснив численні обстріли позицій українських військових з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

окупанти здійснили обстріл околиць Верхньоторецького із мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. В результаті пошкоджено цивільні будівлі дачного кооперативу, постраждалих серед місцевого населення немає;

біля Нью-Йорку бойовики обстрілювали позиції українських військових з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Новозванівки окупанти п’ять разів вели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети калібру 120 мм, а також станкові протитанкові гранатомети;

в районі Катеринівки російсько-терористичні війська здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В результаті було поранено двох українських військових, їх після надання першої медичної допомоги транспортували до медзакладу. Стан одного з поранених тяжкий, іншого — задовільний.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь, — зазначають у штабі ООС.



Сьогодні, 10 вересня, станом на 7.00 порушень окупантами режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 8 вересня бойовики обстріляли населені пункти вздовж лінії розмежування на Луганщині.