Данілов про відповідь ЗСУ окупантам - Ті шаленіють і просять припинити вогонь

https://racurs.ua/ua/n159946-danilov-pro-vidpovid-zsu-okupantam-ti-shaleniut-i-prosyat-prypynyty-vogon.html

Ракурс

Чи відповідає армія України на обстріли окупантів на Донбасі, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він заперечив, що українські військові нібито не відповідають на ворожі обстріли, коментуючи допис журналіста Юрія Бутусова.

У нас період загострення на фронті… Єдине, я хотів би зауважити — звідки у Бутусова (журналіста й радника глави Міноборони — ред.) інформація про те, що нам немає чим відповідати ворогу? Повірте, наші відповідають і відповідають так, що ті шаленіють і просять припинити вогонь. Скільки ми маємо 200-х з того боку — це знає наша розвідка і люди, які мають це знати. Якщо хтось вважає, що ми сидимо склавши руки і дивимося, як вбивають наших хлопців і дівчат — вони глибоко помиляються, — заявив Данілов в ефірі програми «Право на владу».

За його словами, щоранку о 6.30 він як секретар РНБО, президент Володимир Зеленський та ще певна кількість осіб, куди входить міністр закордонних справ, отримують повні дані про все, що відбулося на фронті за минулу добу.

Повірте (Збройні сили України — ред.) відповідають і будуть відповідати. Не можна не відповідати, коли тебе хочуть вбити. Це обов’язок військових… Бутусов — радник міністра оборони Тарана. Хай прийде до Тарана і поспілкується… Якщо у когось з командирів є питання, хай звертаються до свого керівництва, до мене. Про стан справ у наших військах ми знаємо краще, аніж Бутусов, — наголосив Данілов.



Нагадаємо, російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують порушувати досягнуті домовленості про припинення вогню. За минулу добу, 9 вересня, зафіксовано 12 обстрілів. 8 вересня бойовики обстріляли населені пункти вздовж лінії розмежування на Луганщині, а вчора — слідчу групу СБУ.