Будівництво «Північного потоку-2» повністю завершене. Фото: gazprom.ru

https://racurs.ua/ua/n159944-budivnyctvo-pivnichnogo-potoku-2-povnistu-zavershene-gazprom.html

Ракурс

Будівництво російського газогону «Північний потіку-2» повністю завершили.

У п’ятницю, 10 вересня, на ранковій оперативній нараді в ПАТ «Газпром» голова правління Олексій Міллер повідомив, що станом на 8:45 за московським часом будівництво газопроводу повністю завершене. Про це повідомила прес-служба російської газової компанії.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що «Газпром» вже незабаром може розпочати постачання газу через «Північний потік-2». За неофіційними даними, це може відбутися вже 1 жовтня.

Як відомо, 6 вересня будівельники поклали останню трубу газопроводу Nord Stream 2. Після зістикування німецької та данської секції, необхідно буде провести ще пусконалагоджувальні роботи. Російська труба досягає Німеччини по дну Балтійського моря. Довжина газопроводу становить 1 тис. 234 км, росіяни заявляють, її пропускна здатність становить 55 млрд куб. м на рік.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав американських конгресменів зберегти санкційний тиск на російський газогін «Північний потік-2», оскільки Москва продовжує використати постачання газу, як зброю.

Джерело: Bloomberg