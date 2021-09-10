В “Слузі народу” заступилися за вчителів, яких змушують вакцинуватися

https://racurs.ua/ua/n159943-v-sluzi-narodu-zastupylysya-za-vchyteliv-yakyh-zmushuut-vakcynuvatysya.html

Ракурс

Нардеп Юрій Камельчук з «Слуги народу» заявив на тиск на працівників освіти Волинської області, яких нібито змушують вакцинуватися від коронавірусу.

Камельчук, який раніше часто відзначався скепсисом щодо коронавірусу, переконує, що отримав відповідні сигнали від освітян.

На нараді їм заявили, що звільнятимуть, якщо вони не отримают щеплення, — повідомив Камельчук під час ефіру на каналі «Рада» 10 вересня.

Він звернувся до обласного управління освіти і очікує відповідь. У Міносвіти нардепу-«слузі» відповіли, що такого доручення не давали, тому Камельчук припустив, що вимога обов’язкової вакцинації є ініціативою на місцях.

Вимогу допускати до освітнього процесу тільки ті заклади, у яких вакцинувалося від COVID-19 80% персоналу, Камельчук вважає порушенням прав людини.

Я поважаю людей, які готові вакцинуватися, але інші через це страждати не повинні. Піддаю сумнніву деяку державну статистику, оскільки відсутня статистика інших захворювань. А пропозиція про 80% виглядає як порушення прав людини. Вакцина все ще залишається експериметальною. Це право кожного вакцинуватися чи ні. Тим більше, що є рішення КСУ щодо локдауна: всі обмеження є безпідставними, — повідомив Камельчук на ефірі.

«Ракурс» раніше повідомляв, що школам у кількох областях загрожує дистанційка через ігнорування вакцинації.

У Волинській області одна зі шкіл вже перейшла на онлайн-навчання — йдеться про Турійську громаду. У навчальному закладі захворіли 27 працівників, повідомили в обласному управлінні освіти.

На початку цього тижня з 37 тис. працівників освіти Волині дві дози вакцини проти коронавірусу отримали 5 тис. 221.

Якщо до кінця тижня не збільшимо кількість щеплених у школах, то з понеділка переважна більшість закладів має великі шанси перейти на дистанційне навчання, — заявляла начальниця управління освіти облаті Людмила Плахотна.

У МОЗ 10 вересня найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в Києві — 406, Харківській — 341, Львівській — 292, Чернівецькій — 235 і Одеській областях — 235.