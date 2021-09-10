Данія скасовує карантинні обмеження, фото: Newsler.ru

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Данія стала першою країною Євросоюзу, яка скасувала всі обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Таким чином, країна повертається до повсякденного доковідного життя — скасовується необхідність показувати ковідний сертифікат для відвідування ресторанів, спортивних центрів чи нічних клубів, а дітей більше не відправлятимуть автоматично додому в разі тісного контакту з підтвердженим випадком коронавірусу. Про це повідомляє видання Politico.

Також до звичного режиму роботи зможуть повернутися працівники офісів.

Тепер в Данії тільки заражені мають іти на карантин.

Вакцини та великі зусилля всіх громадян Данії за такий тривалий період є основою того, чому ми сильні, — заявив міністр охорони здоров’я Данії Магнус Хеніке.

Зазначається, що цей крок органи охорони здоров’я Данії схвалили ще наприкінці серпня, мотивуючи своє рішення тим, що коронавірус «більше не є критичною загрозою для суспільства» через високий рівень вакцинації та низьку захворюваність у важкій формі.

Поступово знімати карантинні обмеження у Данії розпочали в середині серпня.

Проте на правила в’їзду до країни рішення про скасування карантинних обмежень наразі не вплине, оскільки вони регулюються окремою міжпартійною угодою, термін дії якої закінчується в жовтні.

Наразі в Данії повну вакцинацію від коронавірусу пройшли понад 80% людей, старших 12 років.

Додамо, що Євросоюз нещодавно вилучив Албанію, Вірменію, Азербайджан, Бруней-Даруссалам, Японію та Сербію зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн ЄС без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом.

Джерело: Politico