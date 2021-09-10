Первая страна Евросоюза отменила все коронавирусные ограниченияhttps://racurs.ua/n159942-pervaya-strana-evrosouza-otmenila-vse-koronavirusnye-ogranicheniya.htmlРакурс
Дания стала первой страной Евросоюза, которая отменила все ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.
Таким образом, страна возвращается к повседневной доковидной жизни — отменяется необходимость показывать ковидный сертификат для посещения ресторанов, спортивных центров или ночных клубов, а детей больше не будут отправлять автоматически домой в случае тесного контакта с подтвержденным случаем коронавируса. Об этом сообщает издание Politico.
Также к обычному режиму работы смогут вернуться работники офисов.
Теперь в Дании только зараженные должны идти на карантин.
Вакцины и большие усилия всех граждан Дании за столь длительный период являются основой того, почему мы сильны, — заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хенике.
Отмечается, что этот шаг органы здравоохранения Дании одобрили еще в конце августа, мотивируя свое решение тем, что коронавирус «больше не является критической угрозой для общества» из-за высокого уровня вакцинации и низкой заболеваемости в тяжелой форме.
Постепенно снимать карантин в Дании начали в середине августа.
Однако на правила въезда в страну решение об отмене карантина пока не повлияет, поскольку они регулируются отдельным межпартийным соглашением, срок действия которой заканчивается в октябре.
В Дании полную вакцинацию от коронавируса прошли уже более 80% людей старше 12 лет.
Добавим, что Евросоюз недавно исключил Албанию, Армению, Азербайджан, Бруней-Даруссалам, Японию и Сербию из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны ЕС без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.
Источник: Politico