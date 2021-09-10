Дания отменяет карантин, фото: Newsler.ru

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Дания стала первой страной Евросоюза, которая отменила все ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Таким образом, страна возвращается к повседневной доковидной жизни — отменяется необходимость показывать ковидный сертификат для посещения ресторанов, спортивных центров или ночных клубов, а детей больше не будут отправлять автоматически домой в случае тесного контакта с подтвержденным случаем коронавируса. Об этом сообщает издание Politico.

Также к обычному режиму работы смогут вернуться работники офисов.

Теперь в Дании только зараженные должны идти на карантин.

Вакцины и большие усилия всех граждан Дании за столь длительный период являются основой того, почему мы сильны, — заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хенике.

Отмечается, что этот шаг органы здравоохранения Дании одобрили еще в конце августа, мотивируя свое решение тем, что коронавирус «больше не является критической угрозой для общества» из-за высокого уровня вакцинации и низкой заболеваемости в тяжелой форме.

Постепенно снимать карантин в Дании начали в середине августа.

Однако на правила въезда в страну решение об отмене карантина пока не повлияет, поскольку они регулируются отдельным межпартийным соглашением, срок действия которой заканчивается в октябре.

В Дании полную вакцинацию от коронавируса прошли уже более 80% людей старше 12 лет.

Добавим, что Евросоюз недавно исключил Албанию, Армению, Азербайджан, Бруней-Даруссалам, Японию и Сербию из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны ЕС без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.

Источник: Politico