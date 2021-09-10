Поліція проводитиме показові рейди з контролю носіння масок. Фото: Ракурс

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Ракурс

Контроль за дотриманням маскового режиму в Україні здійснюватимуть поліцейські.

Міністерство охорони здоров’я планує проводити спільні рейди із Національною поліцією, оскільки українці часто не дотримуються протиепідемічних вимог. Про це заступник міністра охорони здоров’я й головний державний санітарний лікар Ігор Кузін 9 вересня заявив у програмі «Право на владу» на 1+1.

Ми дійсно зараз отримуємо багато інформації про те, що в аеропортах, в місцях масового скупчення люди геть не дотримуються протиепідемічних вимог. Ми хотіли б залучити представників Національної поліції для спільних показових перевірок, аби трішки підняти рівень самосвідомості населення, — зазначив він.

За словами посадовця, покарання має бути не єдиним обґрунтуванням або підставою для того, щоб люди почали задумуватися над безпекою. Він наголосив, що прості протиепідемічні заходи рятують життя, а українцям на другий рік пандемії варто це зрозуміти.

Раніше голова парламентського комітету з питань здоров’я Михайло Радуцький Запропонував МОЗ разом із депутатами комітету провести рейди по стратегічних об'єктах, де найбільш зухвало порушують карантинні вимоги. А розпочати перевірку пропонувалося із зали Верховної Ради.

Нагадаємо, у липні головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що масковий режим не скасовуватимуть для вакцинованих, оскільки наразі недостатньо людей дістали щеплення. Скасування масок можуть запровадити лише тоді, коли більшість населення буде провакцинована.