“Фінансова грамотність” від Милованова — радник Єрмака дав новий урок - Тимофій Милованов

https://racurs.ua/ua/n159940-mylovanov-dav-ukrayincyam-novyy-urok-finansovoyi-gramotnosti.html

Ракурс

Тимофій Милованов, радник голови Офісу президента та екс-міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, оприлюднив чергову пораду для українців під назвою «Фінансова грамотність».

Хтось готовий заощаджувати, але тоді не хоче сплачувати ЄСВ в пенсійний фонд. Реальність така, що зменшити або скасувати ЄСВ дуже складно бо він платить пенсії пенсіонерам сьогодні. І продовжуватиме це робити. Ще частина людей сказала, що немає можливості заощаджувати взагалі. Держава має дбати про таких людей. Політики для цього індексують пенсії та проводять пенсійну реформу. А суспільство бореться з корупцією, — написав чиновник у Фейсбук.

Милованов згадав про своє вчорашнє повідомлення щодо необхідності заощаджувати, розраховувати лише на себе й бути відповідальними за своє майбутнє. Він додав, що його слова образили багатьох людей, проте багато хто визнав це правдою. Колишній міністр також зауважив наявність позитивних змін в державі.

Деякі люди сказали, що (в Україні — ред.) немає куди інвестувати заощадження. Дійсно, це велика проблема. Саме для цього потрібне створення ринку капіталу. Але навіть сьогодні є певні можливості: від купівлі ОВДП та іноземних цінних паперів до інвестицій в малий та середній бізнес і недержавні пенсійні фонди. Закінчу пост концепцією складних відсотків. Уявіть, що ви відкладаєте 100 грн в місяць. Під 7% річних. Відсотки нараховуються щомісяця. Скільки у вас буде грошей (ігноруємо інфляцію, про це в наступних постах) через п’ять років, якщо ви відкладали всі ці п’ять років щомісяця?, — звернувся Милованов до громадян.

Нагадаємо, напередодні у питанні пенсії на старість екс-міністр економіки закликав українців бути відповідальними і, якщо є така можливість, — накопичувати і розраховувати на себе. На думку радника Єрмака, громадяни вже сьогодні повинні самі дбати про свою старість і збирати гроші, не розраховуючи на пенсію від держави.