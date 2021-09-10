Милованов дал украинцам новый урок «Финансовой грамотности»

https://racurs.ua/n159940-milovanov-dal-ukraincam-novyy-urok-finansovoy-gramotnosti.html

Ракурс

Тимофей Милованов, советник главы Офиса президента и экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, обнародовал очередной совет для украинцев под названием «Финансовая грамотность».

Кто-то готов экономить, но тогда не хочет платить ЕСВ в Пенсионный фонд. Реальность такова, что уменьшить или отменить ЕСВ очень сложно, потому что он платит пенсии пенсионерам сегодня. И будет продолжать это делать. Еще часть людей сказала, что нет возможности экономить вообще. Государство должно заботиться о таких людях. Политики для этого индексируют пенсии и проводят пенсионную реформу. А общество борется с коррупцией, — написал чиновник в Фейсбук.

Милованов вспомнил о своем вчерашнем сообщении о необходимости экономить, рассчитывать только на себя и быть ответственными за свое будущее. Он добавил, что его слова оскорбили многих людей, однако многие сочли это правдой. Бывший министр также отметил наличие позитивных изменений в государстве.

Некоторые люди сказали, что (в Украине — ред.) некуда инвестировать сбережения. Действительно, это большая проблема. Именно для этого требуется создание рынка капитала. Но даже сегодня есть определенные возможности: от покупки ОВГЗ и иностранных ценных бумаг к инвестициям в малый и средний бизнес и негосударственные пенсионные фонды. Закончу пост концепцией сложных процентов. Представьте, что вы откладываете 100 грн в месяц. Под 7% годовых. Проценты начисляются ежемесячно. Сколько у вас будет денег (игнорируем инфляцию, об этом в следующих постах) спустя пять лет, если вы откладывали все эти пять лет ежемесячно?, — обратился Милованов к гражданам.

Напомним, накануне в вопросе пенсии на старость экс-министр экономики призвал украинцев быть ответственными и, если есть такая возможность, — накапливать и рассчитывать только на себя. По мнению советника Ермака, граждане уже сегодня должны сами заботиться о своей старости и собирать деньги, не рассчитывая на пенсию от государства.