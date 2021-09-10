28 программ интеграции — как Лукашенко сдает Беларусь Путину

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Александр Лукашенко и Владимир Путин 9 сентября согласовали 28 программ по интеграции Беларуси и России.

Во время визита самопровозглашенного президента Беларуси в Москву договорились, что 1 декабря 2023 года страны подпишут договор об объединении рынка газа России и Беларуси.

Лидеры двух стран после переговоров вышли к прессе и объявили, что объединяются рынок нефти и нефтепродуктов, а также рынок электроэнергии. Планируется унифицировать законодательство в области трудовых отношений, пенсионного обеспечения, интеграции валютных систем.

Речь идет также о едином оборонном пространстве РФ и Беларуси.

В плане — создание совместного платежного пространства и запуск единой макроэкономической политики. А вот вопрос единой валюты Путин и Лукашенко пока отложили.

Запускается доступ к государственным закупкам и госзаказам.

Не исключено политическое объединение, но после экономической интеграции, — заявил Путин.

При необходимости дальше проведем сближение и в военном плане, — добавил Лукашенко.

Эта встреча руководителей Билорруси и РФ уже пятая в 2021 году.