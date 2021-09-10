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Ракурс
28 програм інтеграції – як Лукашенко здає Білорусь Путіну

28 програм інтеграції — як Лукашенко здає Білорусь Путіну

10 вер 2021, 10:16
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Олександр Лукашенко і Володимир Путін 9 вересня узгодили 28 програм щодо інтеграції Білорусі та Росії.

Під час візиту самопроголошеного президента Білорусі до Москви домовлено, що 1 грудня 2023 року країни підпишуть договір про об'єднання ринку газу Росії і Білорусі.

Лідери двох країн після переговорів вийшли до преси і оголосили, що об'єднується також ринок нафти і нафтопродуктів, а також ринок електроенергії. Планується уніфікувати законодавство в галузі трудових відносин, пенсійного забезпечення, інтеграції валютних систем.

Йдеться також про єдиний оборонний простір РФ і Білорусі.

У плані — створення спільного платіжного простору і запускається єдина макроекономічна політика. А от питання єдиної валюти Путін та Лукашенко поки відклали.

Запускається спільний доступ до державних закупівель і держзамовлень.

Не виключене політичне об'єднання, але після економічних інтеграцій, — заявив Путін.


За необхідності далі проведемо зближення і у військовому плані, — додав Лукашенко.

Ця зустріч керівників Білоррусі та РФ вже п’ята у 2021 році.

Джерело: Ракурс


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