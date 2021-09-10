В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Слово і Діло»

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 9 вересня, зафіксовано ще 3 тис. 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед нових випадків захворювання — 348 дітей та 61 медпрацівник. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

Києві — 406;

Харківській області — 341;

Львівській області — 292;

Чернівецькій області — 235;

Одеській області — 235.

Госпіталізували за добу 1 тис. 56 осіб. Наразі на коронавірус в Україні офіційно хворіють 37 тис. 430 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії COVID-19.

Коронавірус за добу забрав життя 76 осіб, одужали 1 тис. 310 хворих.

За добу здійснено 60 тис. 981 тестування на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 2 млн 310 тис. 554 особи;

одужали 2 млн 218 тис. 873 пацієнтів;

помер 54 тис. 251 хворий.

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно повідомили, що в Україні вирішили відкласти перехід у «жовту» карантинну зону.