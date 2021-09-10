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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Слово і Діло»
Понад тисячу хворих на COVID-19 госпіталізували в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n159938-ponad-tysyachu-hvoryh-na-covid-19-gospitalizuvaly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 9 вересня, зафіксовано ще 3 тис. 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Серед нових випадків захворювання — 348 дітей та 61 медпрацівник. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:
- Києві — 406;
- Харківській області — 341;
- Львівській області — 292;
- Чернівецькій області — 235;
- Одеській області — 235.
Госпіталізували за добу 1 тис. 56 осіб. Наразі на коронавірус в Україні офіційно хворіють 37 тис. 430 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії COVID-19.
Коронавірус за добу забрав життя 76 осіб, одужали 1 тис. 310 хворих.
За добу здійснено 60 тис. 981 тестування на коронавірус.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 2 млн 310 тис. 554 особи;
- одужали 2 млн 218 тис. 873 пацієнтів;
- помер 54 тис. 251 хворий.
Нагадаємо, у МОЗ нещодавно повідомили, що в Україні вирішили відкласти перехід у «жовту» карантинну зону.
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