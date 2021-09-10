В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Слово і Діло»

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За минувшие сутки, 9 сентября, зафиксированы еще 3 тыс. 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Среди новых случаев заболевания — 348 детей и 61 медработник. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Киеве — 406;

Харьковской области — 341;

Львовской области — 292;

Черновицкой области — 235;

Одесской области — 235.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 56 человек. В настоящее время на коронавирус в Украине официально болеют 37 тыс. 430 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии COVID-19.

Коронавирус за сутки унес жизни 76 человек, выздоровели 1 тыс. 310 больных.

За сутки совершено 60 тыс. 981 тестирование на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 310 тыс. 554 человека;

выздоровели 2 млн 218 тыс. 873 пациентов;

умер 54 тыс. 251 больной.

Напомним, в Минздраве недавно сообщили, что в Украине решили отложить переход в «желтую» карантинную зону.