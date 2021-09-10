Ракурсhttps://racurs.ua/
Будет ли отопление зимой — мэры выдвинули требования Кабмину, фото - Укринформ
Будет ли отопление зимой — мэры выдвинули требования Кабминуhttps://racurs.ua/n159937-budet-li-otoplenie-zimoy-mery-vydvinuli-trebovaniya-kabminu.htmlРакурс
Отопительный сезон 2021−2022 все больше волнует представителей местных властей.
Ассоциация городов Украины (АГУ) обратилась к президенту, правительству и парламенту по поводу обеспечения начала и стабильного прохождения отопительного сезона.
В АГУ прогнозируют резкое увеличение тарифа за кубометр газа. Для населения он увеличится с 4 до 7,6 грн, для учреждений бюджетной сферы — с 7 до 20 грн за 1 куб. м. (не считая стоимости распределения газа и других расходов).
В Ассоциации отмечают, что к началу отопительного сезона нужно немедленно восстановить возможность теплоснабжения и горячего водоснабжения в 59 общинах, разблокировать счета предприятий, арестованные за задолженности по оплате за природный газ и его распределение.
Кроме того, для предотвращения срыва отопительного сезона 2021−2022 года, необходимо:
- устранить дискриминационные нормы в договорах на поставку природного газа;
- зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 куб. м;
- направить субвенцию из госбюджета местным бюджетам на погашение разницы в тарифах за период 2016—2021 годы в объеме 37 млрд грн.
Для сохранения действующих ныне тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение населению и бюджетной сфере в отопительный сезон 2021/2022 годов общинам, по мнению мэров, нужны следующие компенсаторы:
- увеличение нормативов зачисления НДФЛ в бюджеты местного самоуправления на 5%;
- уменьшение объемов реверсной дотации до 20% и увеличение базовой дотации до 100%;
- дополнительная целевая субвенция на ремонт улиц и дорог в общинах в объеме 10 млрд грн.
Ранее в Кабмине оценили степень готовности к отопительному сезону. Все идет в соответствии с графиками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, а местные власти, как и в предыдущие годы, будут принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон. В правительстве возложили на органы местного самоуправления ответственность за установление тарифов на тепло и горячую воду.
Шмыгаль обещал, что правительство продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго.
«Нафтогаз» предлагает ТКЭ газ по 7,42 грн за кубометр в пределах трехлетнего контракта. В Кабмине уверяют, что такая цена позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне.
Эксперты же прогнозировали, что с 1 октября тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%. В ассоциации «Укртеплокоммунэнерго» заявляют, что повышение тарифов углубит кризис в отрасли, поскольку обернется ростом долгов населения.
.