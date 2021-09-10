Будет ли отопление зимой — мэры выдвинули требования Кабмину, фото - Укринформ

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Отопительный сезон 2021−2022 все больше волнует представителей местных властей.

Ассоциация городов Украины (АГУ) обратилась к президенту, правительству и парламенту по поводу обеспечения начала и стабильного прохождения отопительного сезона.

В АГУ прогнозируют резкое увеличение тарифа за кубометр газа. Для населения он увеличится с 4 до 7,6 грн, для учреждений бюджетной сферы — с 7 до 20 грн за 1 куб. м. (не считая стоимости распределения газа и других расходов).

В Ассоциации отмечают, что к началу отопительного сезона нужно немедленно восстановить возможность теплоснабжения и горячего водоснабжения в 59 общинах, разблокировать счета предприятий, арестованные за задолженности по оплате за природный газ и его распределение.

Кроме того, для предотвращения срыва отопительного сезона 2021−2022 года, необходимо:

устранить дискриминационные нормы в договорах на поставку природного газа;

зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 куб. м;

направить субвенцию из госбюджета местным бюджетам на погашение разницы в тарифах за период 2016—2021 годы в объеме 37 млрд грн.

Для сохранения действующих ныне тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение населению и бюджетной сфере в отопительный сезон 2021/2022 годов общинам, по мнению мэров, нужны следующие компенсаторы:

увеличение нормативов зачисления НДФЛ в бюджеты местного самоуправления на 5%;

уменьшение объемов реверсной дотации до 20% и увеличение базовой дотации до 100%;

дополнительная целевая субвенция на ремонт улиц и дорог в общинах в объеме 10 млрд грн.

Ранее в Кабмине оценили степень готовности к отопительному сезону. Все идет в соответствии с графиками, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, а местные власти, как и в предыдущие годы, будут принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон. В правительстве возложили на органы местного самоуправления ответственность за установление тарифов на тепло и горячую воду.

Шмыгаль обещал, что правительство продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго.

«Нафтогаз» предлагает ТКЭ газ по 7,42 грн за кубометр в пределах трехлетнего контракта. В Кабмине уверяют, что такая цена позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне.

Эксперты же прогнозировали, что с 1 октября тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%. В ассоциации «Укртеплокоммунэнерго» заявляют, что повышение тарифов углубит кризис в отрасли, поскольку обернется ростом долгов населения.