Чи буде опалення взимку — мери висунули вимоги Кабміну

https://racurs.ua/ua/n159937-chy-bude-opalennya-vzymku-mery-vysunuly-vymogy-kabminu.html

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Опалювальний сезон 2021−2022 все більше хвилює представників місцевої влади.

Асоціація міст України (АМУ) звернулася до президента, уряду та парламенту щодо забезпечення початку та сталого проходження опалювального сезону.

В АМУ прогнозують різке збільшення тарифу за кубометр газу. Для населення він збільшиться з 4 до 7,6 грн, для установ бюджетної сфери — з 7 до 20 грн за 1 куб. м. (не рахуючи вартості розподілу газу та інших витрат).

В Асоціації наголошують, що до початку опалювального сезону потрібно негайно відновити можливість теплопостачання та гарячого водопостачання в 59 громадах, розблокувавши рахунки підприємств, заарештованих через заборгованість по оплаті за природний газ і його розподіл.

Крім того, для упередження зриву опалювального сезону 2021−2022 року, необхідно:

усунути дискримінаційні норми в договорах на постачання природного газу

зафіксувати ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн за 1 куб м.

спрямувати субвенцію з Держбюджету місцевим бюджетам на погашення різниці в тарифах за період 2016−2021 роки в обсязі 37 млрд гривень.

Для збереження діючих нині тарифів на теплопостачання та гаряче водопостачання населенню та бюджетній сфері в опалювальний сезон 2021/2022 років громадам, на думку мерів, потрібні наступні компенсатори:

збільшення нормативів зарахування ПДФО до бюджетів місцевого самоврядування на 5%;

зменшення обсягів реверсної дотації до 20% та збільшення базової дотації до 100%;

додаткова цільова субвенція на ремонт вулиць та доріг у громадах в обсязі 10 млрд грн;

спрямування громадам 50% коштів ДФРР, збільшивши його обсяг до 3% від загального фонду Держбюджету.

Раніше в Кабміні оцінили ступінь готовності до опалювального сезону. Усе йде відповідно до графіків, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а місцева влада, як і в попередні роки, ухвалюватиме рішення, коли саме стартує опалювальний сезон. В уряді переклали на органи місцевого самоврядування відповідальність за встановлення тарифів на тепло та гарячу воду.

Шмигаль обіцяв, що уряд продовжить допомагати місцевим керівникам і вирішить питання з компенсацією для теплокомуненерго.

«Нафтогаз» пропонує ТКЕ газ за 7,42 грн за кубометр в межах трирічного контракту. В Кабміні переконують, що така ціна дозволяє місцевим керівникам не підвищувати ціни на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні.

Експерти ж прогнозували, що з 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть зрости до 40%. В асоціації «Укртеплокомуненерго» заявляи, що підвищення тарифів поглибить кризу в галузі, оскільки обернеться зростанням боргів населення.