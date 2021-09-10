Полиция будет проводить показательные рейды по контролю ношения масок. Фото: Ракурс

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Ракурс

Контроль за соблюдением маскового режима в Украине будут осуществлять полицейские.

Минздрав планирует проводить совместные рейды с Национальной полицией, поскольку украинцы часто не придерживаются противоэпидемических требований. Об этом заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин 9 сентября заявил в программе «Право на власть» на 1+1.

Мы действительно сейчас получаем много информации о том, что в аэропортах, в местах массового скопления люди напрочь не соблюдают противоэпидемических требований. Мы хотели бы привлечь представителей Национальной полиции для совместных показательных проверок, чтобы немного поднять уровень самосознания населения, — отметил он.

По словам чиновника, наказание должно быть не единственным обоснованием или основанием для того, чтобы люди начали задумываться над безопасностью. Он подчеркнул, что простые противоэпидемические меры спасают жизни, а украинцам на второй год пандемии стоит это понять.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам здоровья Михаил Радуцкий предложил Минздраву вместе с депутатами комитета провести рейды по стратегическим объектам, где наиболее вызывающе нарушают карантинные требования. А начать проверку предлагалось из зала Верховной Рады.

Напомним, в июле главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что масочный режим не будут отменять для вакцинированных, поскольку пока недостаточно людей получили прививки. Отмену масок могут ввести лишь тогда, когда большинство населения будет провакцинировано.