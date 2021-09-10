В «Слуге народа» вступились за учителей, которых заставляют вакцинироваться

https://racurs.ua/n159943-v-sluge-naroda-vstupilis-za-uchiteley-kotoryh-zastavlyaut-vakcinirovatsya.html

Ракурс

Нардеп Юрий Камельчук из «Слуги народа» заявил о давлении на сотрудников сферы образования Волынской области. Их якобы заставляют вакцинироваться от коронавируса.

Камельчук, который ранее часто отмечался скепсисом по поводу коронавируса, утверждает, что получил соответствующие сигналы от педагогов.

На совещании им заявили, что будут увольнять, если они не получат прививки, — сообщил Камельчук во время эфира на канале «Рада» 10 сентября.

Он обратился в областное управление образования и ожидает ответ. В Минобразования нардепу- «слуге» ответили, что такого поручения не давали, поэтому Камельчук предположил, что требование обязательной вакцинации является инициативой на местах.

Требование допускать к образовательному процессу заведения, в которых привито от COVID-19 80% персонала, Камельчук считает нарушением прав человека.

Я уважаю людей, которые готовы вакцинироваться, но другие из-за этого страдать не должны. Подвергаю сомнению некоторую государственную статистику по коронавирусу, поскольку отсутствует статистика других заболеваний. А предложение о 80% выглядит как нарушение прав человека. Вакцина все еще остается експериметальной. Это право каждого: вакцинироваться или нет. Тем более, что есть решение КСУ по локдауну: все ограничения являются безосновательными, — сообщил Камельчук на эфире.

«Ракурс» ранее сообщал, что школам в нескольких областях грозит дистанционка из-за игнорирования вакцинации.

В Волынской области одна из школ уже перешла на онлайн-обучение. В учебном заведении заболели 27 сотрудников, сообщили в областном управлении образования.

В начале этой недели из 37 тыс. работников образования Волыни две дозы вакцины против коронавируса получили 5 тыс. 221.

Если до конца недели не увеличить количество привитых в школах, то с понедельника подавляющее большинство заведений имеет большие шансы перейти на дистанционное обучение, — заявляла начальник управления образования облати Людмила Плахотная.



В Минздраве 10 сентября больше новых случаев коронавируса в сутки обнаружили в Киеве (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской областях (235).

По состоянию на 10 сентября только 35% работников учреждений общего и среднего образования полностью вакцинированы. Об этом в комментарии «Суспільному» рассказал начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко.