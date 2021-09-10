Возможность полноценной войны с Россией допустил Зеленский. Фото:

https://racurs.ua/n159948-vozmojnost-polnocennoy-voyny-s-rossiey-dopustil-zelenskiy.html

Ракурс

Полноценная война Украины с Российской Федерацией возможна, считает президент Владимир Зеленский.

Эскалация этого конфликта — самое страшное, что может быть. Вариант полноценной войны с РФ глава государства называет самым страшным для себя сценарием. Об этом Зеленский 10 сентября заявил во время конференции YES Brainstorming, которая проходит в Киеве.

Потенциал в этой теме есть, большая война может быть, это будет большая ошибка РФ, после этого никогда не будет существовать соседства Украины — РФ — Беларуси. Если будет эскалация, это самое страшное, что может быть. Но к сожалению, такая вероятность есть, — отметил Зеленский.

По словам президента, 2014 год был шагом вперед в этом вопросе со стороны России, однако украинская армия его остановила.

При этом Зеленский подчеркнул, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным «не декларативно», а «более предметно», чем это было в Париже во время переговоров в нормандском формате. Кроме того, он заверил, что у него «не хватает времени думать о Путине, пусть его страна и он не обижаются». Сейчас Украина работает над организацией встречи в нормандском формате, но состоится ли она «зависит от политической воли одного человека».

Мне нужен результат, который я измеряю в людях. Будет ли нормандская встреча — зависит от них. Мы — сильное и самостоятельное государство, но в некоторых вопросах еще не слишком мощное, чтобы диктовать эту политику. Результатом будет возвращение какого-то количества людей. Я не верю в формат «всех на всех», Россия это не делает, но со всем тем, если будет встреча, будет результат. Сто человек, пятьдесят? А сколько будет, — рассказал президент.



Зеленский также отметил, что несмотря на отсутствие прямого ответа относительно поддержки вступления Украины в НАТО, Киев может положиться на поддержку Вашингтона. Глава государства убежден, что Украина готова к вступлению в Североатлантический альянс и что это нужно самому НАТО.

Напомним, в МИД заявили, что Россия уже начала торги о темах, которые могут обсудить президент Украины Владимир Зеленский с главой страны-оккупанта Владимиром Путиным во время двусторонней встречи. Кремль торгуется по вопросу Крыма в повестке дня, однако Киев обещает обязательно говорить об этом.