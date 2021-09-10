У Раді запропонували присвоїти Єрмаку звання заслуженого працівника ФСБ

https://racurs.ua/ua/n159956-u-radi-zaproponuvaly-prysvoyity-iermaku-zvannya-zaslujenogo-pracivnyka-fsb.html

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Справа про провал спецоперації із затримання «вагнерівців» в Білорусі знову зацікавила нардепів.

10 вересня Рада не підтримала ідею Гео Лерос, аби президент Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна з клопотанням присвоїти керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку звання заслуженого працівника Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ) за особистий внесок у зрив спецоперації із затримання членів ПВК «Вагнера».

За спрямування відповідного запиту до глави держави в парламенті знайшовся голос тільки 21 народного обранця.

9 вересня Лероса виштовхав з трибуни його колишній колеги по фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. Це відбулося у той момент, коли екс-«слуга» заявляв, що в Раді повинна працювати тільки одна тимчасова слідча комісія — у справі про розслідування причин провалу затримання «вагнерівців».

Цього тижня канал CNN випустив сюжет про участь США в підготовці спецоперації.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України і становити загрозу національній безпеці України планує 10 вересня у закритому режимі заслухати висновок щодо справи «вагнерівців».