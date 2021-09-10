В Раде предложили присвоить Ермаку звание заслуженного сотрудника ФСБ, скриншот видео

https://racurs.ua/n159956-v-rade-predlojili-prisvoit-ermaku-zvanie-zaslujennogo-sotrudnika-fsb-video.html

Ракурс

Дело о провале спецоперации по задержанию «вагнеровцев» в Беларуси снова заинтересовало нардепов.

10 сентября Рада не поддержала идею Гео Лероса, чтобы президент Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством присвоить руководителю Офиса президента Андрею Ермаку звание заслуженного работника ФСБ за личный вклад в срыв спецоперации по задержанию членов ЧВК «Вагнера».

За направление соответствующего запроса к главе государства в парламенте проголосовал только 21 народный избранник.

9 сентября Лероса вытолкал с трибуны его бывший коллега по фракции «Слуга народа» Николай Тищенко. Это произошло в тот момент, когда экс-«слуга» заявлял, что в Раде должна работать только одна временная следственная комиссия — по делу о расследовании причин провала задержания «вагнеровцев».

На этой неделе канал CNN выпустил сюжет об участии США в подготовке спецоперации.

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины планирует 10 сентября в закрытом режиме заслушать заключение по делу «вагнеровцев».