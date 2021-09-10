Шнобелевскую премию 2021 вручили в Гарварде, фото: Aws For WP

https://racurs.ua/n159955-ojirenie-politikov-i-proishojdenie-borody-v-garvarde-vruchili-shnobelevskuu-premiu.html

Ракурс

В Гарварде (США) объявили лауреатов Шнобелевской премии этого — пародии на Нобелевскую премию, которая вручается за достижения, «сначала вызывающие смех, а затем раздумья». Об этом сообщается на сайте премии.

Нынешние премии вручали авторам таких научных работ:

премию по биологии — за анализ «языка» кошек, в частности, как меняются их мяуканье в ответ на изменения в интонации речи людей;

премию за экологию — за использование генетического анализа для выявления различных видов бактерий, которая проживающих в пачках выброшенной жевательной резинки, застрявшей на тротуарах в разных странах;

премию по химии — за химический анализ воздуха в кинотеатрах с целью проверить, зависит ли его состав от количества насилия, случаев употребления наркотиков, ненормативной лексики и сексуальных сцен в демонстрируемых фильмах;

премию по экономике — за открытие того, что ожирение политиков может быть хорошим индикатором коррупции в стране;

премию мира — за проверку гипотезы, которая утверждает, что люди эволюционировали в направлении ношение бороды, чтобы защититься от ударов по лицу;

премию по физике — за проведение экспериментов, призванных выяснить, почему пешеходы не сталкиваются постоянно с другими пешеходами;

премию по кинетике — за проведение экспериментов, призванных установить, почему пешеходы иногда сталкиваются с другими пешеходами;

премию по энтомологии — за исследование «Новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках», проведенное с использованием дихлофоса и приманки пропоксур на восьми субмаринах;

приз за транспортировку — за экспериментальное определение, безопаснее ли перевозить носорога по воздуху, подцепив его к вертолету вверх ногами (ученые ожидали, что этот способ, который используется для перевозки таких животных в Африке, ухудшит дыхательный газообмен, по сравнению с транспортировкой носорогов, лежащих на груди или на боку, однако это опасение не подтвердилось. В экспериментах были задействованы 12 животных).

Победители Шнобелевской премии получают награду, которую они должны собрать сами с распечатки PDF-файла, а также «денежный приз» — поддельную банкноту в 10 трлн зимбабвийских долларов.