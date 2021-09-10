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https://racurs.ua/n159954-smi-otvetstvenny-za-kommentarii-chitateley-reshenie-avstraliyskogo-suda.html

Ракурс

Австралийские СМИ несут ответственность за комментарии пользователей социальной сети Facebook, что оставляют под их новостями.

Такое решение принял Верховный суд Австралии. Бывший арестант Дилан Воллер подал иск против трех австралийских медиагигантов: Fairfax Media, Nationwide News и австралийского телеканала новостей. Истец утверждал, что из-за публикаций этих медиа пользователи соцсетей писали в комментариях о каких-то преступлениях, которые он никогда не совершал. Это же самое подтвердил его адвокат. Об этом сообщает CNN.

Зато вышеуказанные средства массовой информации утверждали, что не отвечают за комментарии, которые пишут читатели под новостями.

Однако в суде первой инстанции заявили, что попытки истцов представить себе, как пассивных и безвольных жертв функционала Facebook казались неправдоподобными… Поэтому суд принял решение, что истцы ответственны за правовые последствия в этой ситуации, — пояснили в суде.

Также в Верховном суде добавили, что решение апелляционного суда было логичным, поскольку медиакомпании сами размещали такие новости в социальной сети, что провоцировали и призвали пользователей оставлять под ними комментарии того или иного характера.

Теперь СМИ Австралии имеют либо блокировать возможность оставлять комментарии под публикациями, либо проверять их. На решение суда уже отреагировала одна из крупнейших медиакомпаний Австралии Nine Entertainment. Медийщики отметили, что разочарованы постановлением, поскольку оно нивелирует свободу слова.

Напомним, Европейский суд по правам человека рассмотрел скандальное дело «Санчес против Франции» в котором затронули вопрос ответственности владельцев аккаунтов в социальных сетях из-за неприемлемых комментариев третьих лиц под постами. Фемида приняла решение об ограничении свободы слова в социальных сетях, если речь идет об употреблении в комментариях языка ненависти.

Источник: CNN