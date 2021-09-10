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https://racurs.ua/ua/n159954-zmi-vidpovidalni-za-komentari-chytachiv-rishennya-avstraliyskogo-sudu.html

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Австралійські ЗМІ несуть відповідальність за коментарі користувачів соціальної мережі Facebook, що залишають під їх новинами.

Таке рішення ухвалив Верховний суд Австралії. Колишній арештант Ділан Воллер подав позов проти трьох австралійських медіагігантів: Fairfax Media, Nationwide News та австралійського телеканалу новин. Позивач стверджував, що через публікації цих медіа користувачі соцмереж писали в коментарях про якісь злочини, які він ніколи не робив. Це ж саме підтвердив його адвокат. Про це повідомляє CNN.

Натомість вищевказані засоби масової інформації стверджували, що не відповідають за коментарі, які пишуть читачі під новинами.

Однак у суді першої інстанції заявили, що спроби позивачів представити себе, як пасивних та безвільних жертв функціоналу Facebook видавалися неправдоподібними… Тож суд ухвалив рішення, що позивачі відповідальні за правові наслідки в цій ситуації, — пояснили в суді.

Також у Верховному суді додали, що рішення апеляційного суду було логічним, оскільки медіакомпанії самі розміщували такі новини в соціальній мережі, що провокували та закликали користувачів залишати під ними коментарі того чи іншого характеру.

Тепер ЗМІ Австралії мають або блокувати можливість залишати коментарі під публікаціями, або перевіряти їх. На рішення суду вже відреагувала одна з найбільших медіакомпаній Австралії Nine Entertainment. Медійники відзначили, що розчаровані постановою, оскільки вона нівелює свободу слова.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини розглянув скандальну справу «Санчес проти Франції» у якій порушили питання відповідальності власників акаунтів у соціальних мережах через неприйнятні коментарі третіх осіб під постами. Феміда ухвалила рішення про обмеження свободи слова в соціальних мережах, якщо йдеться про вживання у коментарях мови ненависті.

Джерело: CNN