Як захистити кордон України з Білоруссю, розповіли в РНБО

https://racurs.ua/ua/n159953-yak-zahystyty-kordon-ukrayiny-z-bilorussu-rozpovily-v-rnbo.html

Ракурс

Як захистити кордон України з Білоруссю, розповіли у Раді національної безпеки і оборони у відповідь на побоювання нардепа з Волині Ігоря Гузя щодо значної неприкритої ділянки кордону з Мінськом на тлі гучних заяв диктатор Олександра Лукашенка про зближення з Росією.

Батько з родиною живе за 20 км від білоруського кордону. Мій виборчий округ майже на кордоні з Білоруссю. У нас на Волині кордон тримають станом на сьогодні 20−30 прикордонників на 150 км. Це два прикордонні переходи… Це не претензія до РНБО… Я жодного кроку в себе в області не бачу від центральної влади, яка сконцентрована в одних роках — більшість у парламенті, РНБО, прокуратура, уряд, президент, всі керівники ОДА. Давайте щось робити… Лукашенко здався Путіну. Мене цікавить кордон, — звернувся нардеп із групи «За майбутнє" в ефірі програми «Право на владу».

Парламентар запитав у секретаря РНБО, що має зробити влада, щоб на кордоні з Білоруссю з’явилися українські військові частини.

У нас кордон неприкритий: Волинь, Рівне, Житомир, Чернігів. Не дай Боже щось, на ранок в моєму рідному Луцьку будуть російсько-білоруські війська, — переконаний депутат.

Політик наголосив, що час від часу відвідує кордон, але не бачить жодних рухів від держави щодо вирішення цього питання.