Судді розблокували конкурс в етичну раду Вищої ради правосуддя

https://racurs.ua/ua/n159952-suddi-rozblokuvaly-konkurs-v-etychnu-radu-vrp.html

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Суддя Апеляційної палати Антикорупційного суду Микола Глотов подав 9 вересня до Ради суддів заяву про участь в Етичній раді, яка має очистити Вищу раду правосуддя (ВРП).

Аналогічну заяву подав ще мінімум один суддя, повідомив очільник фундації DEJURE Михайло Жерняков, який довгий час спостерігає за змінами в українській Феміді.

Він нарікав раніше на те, що понад місяць Рада суддів не оголошує про початок формування Етичної ради, намагаючись саботувати реформу.

Потім можна було сказати: «А ніхто не подався», аналогічно до того, як це зробила корумпована ВРП з подібним законом Зеленського 2019 року. Тепер в Ради суддів такої опції немає, — написав експерт на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами Жернякова, незабаром свої кандидатури до Етичної ради і Конкурсної комісії з реформи ВККС мають оголосити міжнародні організації.

Там очікується список дуже авторитетних і потужних експертів. Знаю, що ще як мінімум кілька достойних суддів думають чи подавати свої кандидатури до Етичної ради, — розповів експерт.

Нагадаємо, що головна умова, за якої судова реформа відбудеться — два ключові органи (ВРП і ВККС) повинні очищуватися разом. Фінальний склад комісії суддів після конкурсу затверджує саме ВРП.

Ухвалений влітку закон № 5068 про ВРП передбачає перевірку на доброчесність чинного складу ВРП і залучення Етичної ради для формування нового (у складі ради будуть міжнародні експерти).

До Етичної ради увійдуть три особи з числа суддів або суддів у відставці, визначені Радою суддів України, та три особи, визначені міжнародними організаціями.

Упродовж трьох місяців з дня затвердження її складу рада оцінюватиме відповідність членів ВРП (крім голови Верховного суду), обраних (призначених) до набрання чинності цим законом, критеріям професійної етики та доброчесності.

Після рекомендацій Етичної ради з’їзди суддів (адвокатів чи науковців), конференція прокурорів мають три місяці, щоб відреагувати — звільнити чи прийняти рішення про залишення члена ВРП на посаді. Якщо рішення не ухвалять, то член ВРП вважається «звільненим на підставі закону». В законі визначено ключовий голос незалежних міжнародних експертів в Етичній раді, а строк її повноважень складе шість років.