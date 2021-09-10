Судьи разблокировали конкурс в Этический совет Высшего совета правосудия

https://racurs.ua/n159952-sudi-razblokirovali-konkurs-v-sovet-po-etike-vsp.html

Ракурс

Судья Апелляционной палаты Антикоррупционного суда Николай Глотов подал 9 сентября в Совет судей Украины заявление об участии в Этическом совете, который должен очистить Высший совет правосудия (ВСП).

Аналогичное заявление подал еще минимум один судья, сообщил глава фонда DEJURE Михаил Жерняков, который долгое время наблюдает за реформами в украинской Фемиде.

Он сетовал ранее на то, что более месяца Совет судей не объявляет о начале формирования этического совета, пытаясь саботировать реформу.

Затем можно было сказать: «А никто не пришел», аналогично тому, как это сделал коррумпированный ВСП с подобным законом Зеленского 2019 года. Теперь у Совета судей такой опции нет, — написал эксперт на своей странице в Фейсбук.

По словам Жернякова, вскоре свои кандидатуры в совета и конкурсную комиссию по реформе ВККС должны объявить международные организации.

Там ожидается список очень авторитетных и мощных экспертов. Знаю, что еще как минимум несколько достойных судей думают подавать свои кандидатуры в Этический совет, — рассказал эксперт.

Напомним, что главное условие, при которой судебная реформа произойдет — два ключевых органы (ВРП и ВККС) должны очищаться вместе. Финальный состав комиссии судей после конкурса утверждает именно ВСП.

Принятый летом закон № 5068 о ВСП предусматривает проверку на добродетель действующего состава ВСП и привлечение Этического совета для формирования нового (в составе совета будут международные эксперты).

В Этический совет войдут три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, определенные международными организациями.

В течение трех месяцев со дня утверждения ее состава совет будет оценивать соответствие членов ВСП (кроме председателя Верховного суда), избранных (назначенных) до вступления в силу этого закона, критериям профессиональной этики и добродетели.

После рекомендаций совета по этике съезды судей (адвокатов или ученых), конференция прокуроров имеют три месяца, чтобы отреагировать. Они могут уволить или принять решение об оставлении члена ВСП на должности. Если решение не будет принято, то член ВСП считается «уволенным на основании закона». В законе определен как ключевой голос независимых международных экспертов в Этическом совете, а срок его полномочий составит шесть лет.