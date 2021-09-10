Между украинцами и россиянами сейчас пропасть, считает Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n159951-mejdu-ukraincami-i-rossiyanami-seychas-propast-zelenskiy-video.html

Ракурс

Народы Украины и России стали врагами и между ними сейчас пропасть, считает президент Владимир Зеленский.

Со временем украино-российские отношения все же могут нормализоваться, но как их вернуть сейчас никто не знает. Об этом Зеленский заявил 10 сентября во время конференции YES Brainstorming, которая проходит в Киеве. Транслировалось событие на странице Офиса президента в Facebook.

Отношений нет. А кто мы теперь? Мы стали врагами. Представьте себе эту пропасть, это расстояние. Как это преодолеть, вернуть, никто не понимает. Только время понимает, сколько нужно на это потратить энергии, — отметил он.

Также Зеленский надеется, что добро победит и территории, люди и отношения вернутся.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной полномасштабной войне с Россией. Вариант полноценной войны с РФ глава государства называет самым страшным для себя сценарием. Он также отметил, что несмотря на отсутствие прямого ответа относительно поддержки вступления Украины в НАТО, Киев может положиться на поддержку Вашингтона.