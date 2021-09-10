Між українцями і росіянами зараз прірва, вважає Зеленський. Фото: ОП

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Народи України та Росії стали ворогами й між ними зараз прірва, вважає президент Володимир Зеленський.

З часом україно-російські відносини все ж можуть нормалізуватися, але як їх повернути зараз ніхто не знає. Про це Зеленський заявив 10 вересня під час конференції YES Brainstorming, яка відбувається у Києві. Транслювалася подія на сторінці Офісу президента в Facebook.

Відносин немає. А хто ми тепер? Ми стали ворогами. Уявіть собі цю прірву, це відстань. Як це подолати, повернути, ніхто не розуміє. Тільки час розуміє, скільки потрібно на це витратити енергії, — зазначив він.

Також Зеленський має надію, що добро переможе і території, люди й відносини повернуться.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про можливу повномасштабну війну з Росією. Варіант повноцінної війни з РФ глава держави називає найстрашнішим для себе сценарієм. Він також наголосив, що попри відсутність прямої відповіді щодо підтримки вступу України до НАТО, Київ може покластися на підтримку Вашингтона.