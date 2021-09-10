Ярослава Магучіх, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n159950-pyshit-pro-moyi-strybky-maguchih-poyasnyla-novi-obiymy-z-rosiyankou.html

Ракурс

Ярослава Магучіх, українська легкоатлетка, яка також має звання молодшого сержанта ЗСУ України, прокоментувала новий скандал з її спільним знімком з капітаном ЗС РФ Марією Ласіцкене.

Відповідне повідомлення опубліковане на її сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Магучіх, цей резонансний знімок був зроблений на прохання польської легкоатлетки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар'єру і хотіла закарбувати ці спогади.

Обіймає мене не Марія (Ласіцкене — ред.), а Нікола МакДермотт представниця Австралії, будьте уважніше, будь ласка, — зазначила Магучіх.

Магучіх зазначає, що за останній місяць «вислухала про себе багато чого цікавого».

Безумовно кожен має свою точку зору, але давайте хоча б виражати її коректно. Замість того щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою і використайте час з користю!, — заявила вона.

Також вона розкритикувала журналістів за неточності у висвітлення спортивних деталей.