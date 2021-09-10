Саакашвілі їде в Грузію — Рятуватиме від русского міра” - Міхеіл Саакашвілі

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Міхеіл Саакашвілі планує повернутися в Грузію. Про це екс-президент дружньої країни, який нині очолює в Україні Виконавчий комітет реформ, заявив в ефірі програми «Право на владу».

Ситуація в Грузії дуже подібна до ситуації з наступом «русского міра»… Нинішня влада вийшла із угоди з Європейським Союзом після того як торік вони сфальсифікували результати парламентських виборів. Тоді люди вийшли на вулицю, згодом втрутився Євросоюз. Приїхав представник Європейської комісії й була досягнута домовленість щодо реформування суддівської системи та прокуратури з метою уникнення використання цих гілок влади у політичних цілях, — розповів Саакашвілі.

За словами політика, тоді було домовлено, що у разі здобуття нинішньою владою менше 43% підтримки на місцевих виборах будуть оголошені дострокові парламентські вибори.

Вони (нинішня влада у Грузії — ред.) достроково вийшли з цієї угоди. Душа розривається за Грузію. Всі втікають звідти масово, незважаючи на ковід… Економіка Грузії перебуває у вільному падінні. Ми залишили для них найкращу медичну систему… А вони не можуть справитися з коронавірусом. В Грузії спостерігається велика смертність від COVID-19. Треба просто рятувати країну, щоб вона повністю не впала в руки Путіну. Все, що вони зараз роблять: це виступають проти Європи із заявами, що європейці нам не начальники, — зазначив екс-президент.

Політик також не виключив, що по прибуттю в Грузію його можуть арештувати. Проте він згадав про подібну ситуацію, яка з ним свого часу трапилася в Україні.