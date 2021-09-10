Саакашвили едет в Грузию — Будет спасать от «русского мира»

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Ракурс

Михаил Саакашвили планирует вернуться в Грузию. Об этом экс-президент дружественной страны, который сейчас возглавляет в Украине Исполнительный комитет реформ, заявил в эфире программы «Право на власть».

Ситуация в Грузии очень похожа на ситуации с наступлением «русского мира»… Нынешняя власть вышла из соглашения с Европейским Союзом после того, как в прошлом году они сфальсифицировали результаты парламентских выборов. Тогда люди вышли на улицы, потом вмешался Евросоюз. Приехал представитель Европейской комиссии и была достигнута договоренность о реформировании судебной системы и прокуратуры с целью избежания использования этих ветвей власти в политических целях, — рассказал Саакашвили.

По словам политика, тогда было договорено, что в случае получения нынешней властью меньше 43% поддержки на местных выборах будут объявлены досрочные парламентские выборы.

Они (нынешняя власть в Грузии — ред.) досрочно вышли из этого соглашения. Душа разрывается за Грузию. Все бегут оттуда массово, несмотря на ковид… Экономика Грузии находится в свободном падении. Мы оставили для них лучшую медицинскую систему… А они не могут справиться с коронавирусом. В Грузии наблюдается большая смертность от COVID-19. Надо просто спасать страну, чтобы она полностью не упала в руки Путину. Все, что они сейчас делают: это выступают против Европы с заявлениями, что европейцы нам не начальники, — отметил экс-президент.

Политик также не исключил, что по прибытию в Грузию его могут арестовать. Однако он вспомнил о подобной ситуации, которая с ним произошла в Украине.