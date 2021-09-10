Пишите о моих прыжках — Магучих объяснила новые объятия с россиянкойhttps://racurs.ua/n159950-pishite-o-moih-pryjkah-maguchih-obyasnila-novye-obyatiya-s-rossiyankoy.htmlРакурс
Ярослава Магучих, украинская легкоатлетка, которая также имеет звание младшего сержантка ВСУ Украины, прокомментировала новый скандал с ее общим снимком с капитаном ВС РФ Марией Ласицкене.
Соответствующее сообщение опубликовано на ее странице в социальной сети Фейсбук.
По словам Магучих, этот резонансный снимок был сделан по просьбе польской легкоатлетки Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания.
Обнимает меня не Мария (Ласицкене — ред.), а Никола МакДермотт представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста, — подчеркнула Магучих.
Магучих отмечает, что за последний месяц «выслушала о себе много интересного».
Безусловно каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо того чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой!, — заявила она.
Также она раскритиковала журналистов за неточности в освещение спортивных деталей.
Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать? — подчеркнула она. — Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую, где вы вообще видели финишную линию в высоте?