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Ракурс
Ярослава Магучих, фото: социальные сети

Пишите о моих прыжках — Магучих объяснила новые объятия с россиянкой

10 сен 2021, 11:51
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Ярослава Магучих, украинская легкоатлетка, которая также имеет звание младшего сержантка ВСУ Украины, прокомментировала новый скандал с ее общим снимком с капитаном ВС РФ Марией Ласицкене.

Соответствующее сообщение опубликовано на ее странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Магучих, этот резонансный снимок был сделан по просьбе польской легкоатлетки Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания.

Обнимает меня не Мария (Ласицкене — ред.), а Никола МакДермотт представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста, — подчеркнула Магучих.

Магучих отмечает, что за последний месяц «выслушала о себе много интересного».

Безусловно каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно. Вместо того чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой!, — заявила она.

Также она раскритиковала журналистов за неточности в освещение спортивных деталей.


Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать? — подчеркнула она. — Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую, где вы вообще видели финишную линию в высоте?

Источник: Ракурс


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