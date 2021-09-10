Как защитить границу Украины с Беларусью, рассказали в СНБО

https://racurs.ua/n159953-kak-zaschitit-granicu-ukrainy-s-belarusu-rasskazali-v-snbo.html

Ракурс

Как защитить границу Украины с Беларусью, рассказали в Совете национальной безопасности и обороны в ответ на опасения нардепа из Волыни Игоря Гузя из-за неприкрытого участка границы с Минском на фоне громких заявлений диктатора Александра Лукашенко о сближении с Россией.

Отец с семьей живет в 20 км от белорусской границы. Мой избирательный округ почти на границе с Беларусью. У нас на Волыни границу держат на сегодня 20−30 пограничников на 150 км. Это два пограничных перехода… Это не претензия к СНБО… Я ни одного шага в себя в области не вижу от центральной власти, которая сконцентрирована в одних руках — большинство в парламенте, СНБО, прокуратура, правительство, президент, все руководители ОГА. Давайте что-то делать… Лукашенко сдался Путину. Меня интересует граница, — обратился нардеп из группы «За будущее» в эфире программы «Право на власть».

Парламентарий спросил у секретаря СНБО, что должна сделать власть, чтобы на границе с Беларусью появились украинские военные части.

У нас граница неприкрыта: Волынь, Ровно, Житомир, Чернигов. Не дай Бог что-то, утро в моем родном Луцке будут российско-белорусские войска, — убежден депутат.

Политик отметил, что время от времени посещает границу, но не видит никаких движений от государства по решению этого вопроса.