Как защитить границу Украины с Беларусью, рассказали в СНБОhttps://racurs.ua/n159953-kak-zaschitit-granicu-ukrainy-s-belarusu-rasskazali-v-snbo.htmlРакурс
Как защитить границу Украины с Беларусью, рассказали в Совете национальной безопасности и обороны в ответ на опасения нардепа из Волыни Игоря Гузя из-за неприкрытого участка границы с Минском на фоне громких заявлений диктатора Александра Лукашенко о сближении с Россией.
Отец с семьей живет в 20 км от белорусской границы. Мой избирательный округ почти на границе с Беларусью. У нас на Волыни границу держат на сегодня 20−30 пограничников на 150 км. Это два пограничных перехода… Это не претензия к СНБО… Я ни одного шага в себя в области не вижу от центральной власти, которая сконцентрирована в одних руках — большинство в парламенте, СНБО, прокуратура, правительство, президент, все руководители ОГА. Давайте что-то делать… Лукашенко сдался Путину. Меня интересует граница, — обратился нардеп из группы «За будущее» в эфире программы «Право на власть».
Парламентарий спросил у секретаря СНБО, что должна сделать власть, чтобы на границе с Беларусью появились украинские военные части.
У нас граница неприкрыта: Волынь, Ровно, Житомир, Чернигов. Не дай Бог что-то, утро в моем родном Луцке будут российско-белорусские войска, — убежден депутат.
Политик отметил, что время от времени посещает границу, но не видит никаких движений от государства по решению этого вопроса.
Когда вы называете 20−30 пограничников… Я хочу поблагодарить депутатов, которые проголосовали за закон о территориальной обороне… Отдельная ситуация, поверьте, на вашей малой родине вы даже не представляете сколько ребят, которые по команде станут в строй. Поэтому, давайте не будем здесь раздувать ситуацию, что все пропало. Все есть, все будет хорошо. За консолидацию и общие усилия я вас поддерживаю на все 100%, — подытожил Данилов.