За язык ненависти ответишь — ЕСПЧ обязал чистить комментарии в соцсетях

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Ракурс

Важное решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Речь идет об ограничении свободы слова в социальных сетях, если речь идет об употреблении в комментариях языка ненависти.

Детали дела, которое рассматривал ЕСПЧ, сообщила на странице в Фейсбук судья от Украины Анна Юдковская.

В деле «Санчес против Франции» рассмотрели вопрос ответственности аккаунтов в социальных сетях за неприемлемые комментарии третьих лиц под постами.

Ранее в ЕСПЧ рассматривали дело Delfi AS и оно касалось ответственности интернет-порталов за язык ненависти. Тогда суд впервые указал, что владелец аккаунта имеет особые обязанности контроля за комментариями под публикацией. Судьи решили, что публичность аккаунта потенциально способна спровоцировать язык ненависти. Поэтому в этой ситуации критической является быстрая реакция владельца.

В деле «Санчес против Франции» заявителем был местный депутат и кандидат на участие в выборах в Национальное собрание. Его осудили за разжигание вражды, поскольку он не удалил немедленно комментарии, содержащие язык ненависти.

В частности, под постом этого политика с критикой оппонента пользователи осуждали мусульманскую общину. В комментариях ее ассоциировали с преступностью в городе и приравнивали к группе «наркоторговцев и проституток».

Суд решил, что заявитель сознательно сделал свой аккаунт в Facebook общедоступным, поэтому позволил 1 тыс. 829 друзьям в сети размещать комментарии. Следовательно, заявитель был обязан следить за содержанием опубликованных комментариев. Он не мог не знать, что сообщение привлечет комментарии политического характера, которые должны отслеживаться еще тщательнее.

В ЕСПЧ не увидели нарушения Конвенции по правам человека в осуждении заявителя, поскольку тот не удалял соответствующие комментарии в течение шести недель.

С этим выводом не согласилась только одна судья ЕСПЧ. Она считает угрозой для свободы слова применение так называемой «производной» ответственности владельца аккаунта в соцсети. Эта судья особо выделила случай, когда под действие ограничений подпадает известная личность с очень большим количеством друзей.

По ее мнению, вывод об отсутствии нарушения ст. 10 Конвенции может превратить владельца аккаунта на цензора всех высказываний, написанных в его комментариях.

«Ракурс» сообщал, что в июле суд в Париже огласил приговор по так называемому «делу Милы» —резонансном во Франции деле о кибербуллинге и «праве на богохульство».