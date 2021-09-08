В сети опубликовали анонс концертов подсанкционного Моргенштерна в Украине

Моргенштерн. Фото: Сплетница

https://racurs.ua/n159858-v-seti-opublikovali-anons-koncertov-podsankcionnogo-morgenshterna-v-ukraine.html

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Моргенштерн выступит в Украине — уже в ноябре 2021 года российский рэпер планирует дать концерты в Запорожье, Харькове и Киеве.

Вход детям до 16 лет обещают запретить. В сети появились соответствующие анонсы концертов.

Алишеру Валиеву, выступающий под сценическим псевдонимом «Моргенштерн», запретили въезд в Украину. До этого он заявлял, что ему «все равно чей Крым и Донбасс», и намекал на то, что Россия непричастна к войне.

Моргенштерн является директором по работе с молодежью «Альфа-банка» и включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, поэтому российский рэпер не имеет права ездить на гастроли в Украину.

Пытаясь отменить это решение, 17 июня подал иск к СБУ в Окружной административный суд Киева с требованием «признать противоправными действия СБУ… о внесении гражданина Российской Федерации Алишера Валиева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности». Суд оставил этот иск без движения, поскольку заявление было подано без соблюдения требований КАСУ.

До этого Моргенштерн выступил 8 декабря 2019 года в Одессе (день траура по погибшим при пожаре в Одесском колледже) и высмеял траур.