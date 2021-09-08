В сети опубликовали анонс концертов подсанкционного Моргенштерна в Украине

В сети опубликовали анонс концертов подсанкционного Моргенштерна в Украинеhttps://racurs.ua/n159858-v-seti-opublikovali-anons-koncertov-podsankcionnogo-morgenshterna-v-ukraine.htmlРакурс
Моргенштерн выступит в Украине — уже в ноябре 2021 года российский рэпер планирует дать концерты в Запорожье, Харькове и Киеве.
Вход детям до 16 лет обещают запретить. В сети появились соответствующие анонсы концертов.
Алишеру Валиеву, выступающий под сценическим псевдонимом «Моргенштерн», запретили въезд в Украину. До этого он заявлял, что ему «все равно чей Крым и Донбасс», и намекал на то, что Россия непричастна к войне.
Моргенштерн является директором по работе с молодежью «Альфа-банка» и включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, поэтому российский рэпер не имеет права ездить на гастроли в Украину.
Пытаясь отменить это решение, 17 июня подал иск к СБУ в Окружной административный суд Киева с требованием «признать противоправными действия СБУ… о внесении гражданина Российской Федерации Алишера Валиева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности». Суд оставил этот иск без движения, поскольку заявление было подано без соблюдения требований КАСУ.
До этого Моргенштерн выступил 8 декабря 2019 года в Одессе (день траура по погибшим при пожаре в Одесском колледже) и высмеял траур.
О трауре… Безусловно произошла х… йня. Но для кого этот траур? Для чего он? Для тех, кто умер? Им по…(плевать), они умерли. Может, для их родственников? Знаете, если бы я п… (потерял) ребенка, последнее, что бы я хотел, чтобы вся страна мне об этом напоминала. Поэтому я считаю, что траур — это просто е…(чертова) показуха. Давайте вместо траура устроим день крика. Сху…(почему), пожарных проверок нет в колледже. На… уй показуху, — заявил он.