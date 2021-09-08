У мережі опублікували анонс концертів підсанкційного Моргенштерна в Україні

Моргенштерн. Фото: Сплетница

https://racurs.ua/ua/n159858-u-mereji-opublikuvaly-anons-koncertiv-pidsankciynogo-morgenshterna-v-ukrayini.html

Ракурс

Моргенштерн виступить в Україні — уже в листопаді 2021 року російський репер планує дати концерти в Запоріжжі, Харкові й Києві.

Вхід дітям до 16 років обіцяють заборонити. У мережі з’явилися відповідні анонси концертів.

Алішеру Валієву, який виступає під сценічним псевдонімом «Моргенштерн», заборонили в’їзд в Україну. До цього він заявляв, що йому «все одно, чий Крим і що на Донбасі» та натякав на те, що Росія непричетна до війни.

Моргенштерн є директором по роботі з молоддю «Альфа-банку» та включений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, тому російський репер не має права їздити на гастролі до України.

Намагаючись скасувати це рішення, 17 червня подав позов до СБУ до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою «визнати протиправними дії СБУ… щодо внесення громадянина Російської Федерації Алішера Валієва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці». Суд залишив цей позов без руху, оскільки заява була подана без додержання вимог КАСУ.

До цього Моргенштерн виступив 8 грудня 2019 року в Одесі (день жалоби за загиблими від пожежі в Одеському коледжі) та висміяв траур.