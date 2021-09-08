П’яний майор поліції влетів у фуру на Київщині — ЗМІ

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Масштабне, можливо, п’яне ДТП з перекиданням транспорту сталася на Одеській трасі у місті Чабани в Фастівському районі Київської області. Там легковий автомобіль Ravon протаранив вантажівку.

За словами свідків, майор поліції, який рухався за кермом транспортного засобу, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Інцидент стався вранці 8 вересня. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Фейсбук.

Відомо, що 35-річний поліцейський допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF. Внаслідок удару вантажівка перекинулася. Водій фури не постраждав. Також аварія знищила близько 40 метрів відбійника.

Водночас в прес-службі поліції заявили, що водія легкового авто госпіталізували до реанімації, а дані про його алкогольне сп’яніння начебто не підтвердилися.

Нагадаємо, 4 вересня автобус з Польщі згорів на Житомирщині. Тоді загинув водій, 11 осіб дістали травми.