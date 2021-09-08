Гепард вкритий численними плямами

https://racurs.ua/ua/n159857-plyamy-gepardiv-i-smugy-tygriv-ucheni-vstanovyly-scho-za-cym-stoyit.html

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Гепарди відомі своїми химерними плямами, в той час як для тигрів характерні елегантні смужки. Так само і домашні коти відомі своїми почасти кумедними узорами на шерсті.

Це дуже тонка робота природи і вчені нарешті змогли встановити, який ген за неї відповідає, повідомляє видання NewScientist.

Раніше дослідники вже виявили, що візерунки на шерсті кішок з’являються під час росту волосся, коли волосяні фолікули виробляють різні пігменти. Однак процес, який визначає, виробляє волосяний фолікул чорний чи жовтий меланін, залишався невідомим.

Щоб встановити це, дослідники з США провели аналіз шкіри ембріонів котів на різних стадіях розвитку. Учені виявили молекулу, кодованих геном DKK4 — саме вона відповідала за те, що у верхньому шарі ембріональної шкіри чергувалися товсті і тонкі області, які відповідали волосяним фолікулам, що виробляють різні типи меланіну.

Оскільки у кожної особини експресія гена DKK4 відрізнялася, кішки народжувалися з унікальними візерунками на шерсті.

Це відкриття може також стосуватися й інших ссавців з візерунками на шерсті, — зазначають дослідники.

Втім, одомашнені кішки піддавалися селекції впродовж багатьох поколінь, тож ученим це слід з’ясувати, чи пояснюють виявлені ними молекулярні процеси природну мінливість у диких видів котячих.

Нагадаємо, американські вчені встановили, чому коти атакують ялинки.

Джерело: NewScientist