Гепард покрыт многочисленными пятнами

https://racurs.ua/n159857-pyatna-gepardov-i-polosy-tigrov-uchenye-ustanovili-chto-za-etim-stoit.html

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Гепарды известны своими причудливыми пятнами, в то время как для тигров характерны элегантные полоски. Так же и домашние коты известны своими часто забавными узорами на шерсти.

Это очень тонкая работа природы и ученые наконец смогли установить, какой ген за нее отвечает, сообщает издание NewScientist.

Ранее исследователи уже обнаружили, что узоры на шерсти кошек появляются во время роста волос, когда волосяные фолликулы производят различные пигменты. Однако процесс, который определяет, производит ли волосяной фолликул черный или желтый меланин, оставался неизвестным.

Чтобы установить это, исследователи из США провели анализ кожи эмбрионов котов на разных стадиях развития. Ученые обнаружили молекулу, кодированных геном DKK4 — именно она отвечала за то, что в верхнем слое эмбриональной кожи чередовались толстые и тонкие области, которые отвечали волосяным фолликулам, производящих различные типы меланина.

Поскольку у каждой особи экспрессия гена DKK4 отличалась, кошки рождались с уникальными узорами на шерсти.

Это открытие может также касаться и других млекопитающих с узорами на шерсти, — отмечают исследователи.

Впрочем, одомашненные кошки подвергались селекции на протяжении многих поколений, поэтому ученым это следует выяснить, объясняют обнаруженные ими молекулярные процессы естественную изменчивость у диких видов кошачьих.

Напомним, американские ученые установили, почему коты атакуют елки.

Источник: NewScientist