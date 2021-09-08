Пьяный майор полиции влетел в фуру на Киевщине - СМИ

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Ракурс

Масштабное, возможно, пьяное ДТП с опрокидыванием транспорта произошло на Одесской трассе в городе Чабаны Фастовского района Киевской области. Там легковой автомобиль Ravon протаранил грузовик.

По словам свидетелей, майор полиции, который двигался за рулем транспортного средства, находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел утром 8 сентября. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Фейсбук.

Известно, что 35-летний полицейский допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF. В результате удара грузовик перевернулся. Водитель фуры не пострадал. Также авария уничтожила около 40 метров отбойника.

В то же время в пресс-службе полиции заявили, что водителя легкового автомобиля госпитализировали в реанимацию, а данные о его алкогольном опьянении не подтвердились.

Напомним, 4 сентября автобус из Польши сгорел на Житомирщине. Тогда погиб водитель, 11 человек получили травмы.