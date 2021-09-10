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Ракурс
Шнобелівську премію 2021 року вручили в Гарварді, фото: Aws For WP

Ожиріння політиків та походження бороди — у Гарварді вручили Шнобелівську премію

10 вер 2021, 12:45
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У Гарварді (США) оголосили лауреатів цьогорічної Шнобелівської премії — пародії на Нобелівську премію, яку вручають за досягнення, що «спочатку викликають сміх, а потім роздуми».

Про це повідомляється на сайті премії.


Цьогорічні премії вручали авторам таких наукових робіт:

  • премію з біології — за аналіз «мови» кішок, зокрема, як саме змінюються їхнє нявкання у відповідь на зміни в інтонації мови людей;
  • премію за екологію — за використання генетичного аналізу для виявлення різних видів бактерій, котра мешкають у пачках викинутої жувальної гумки, яка застрягла на тротуарах в різних країнах;
  • премію з хімії — за хімічний аналіз повітря в кінотеатрах з метою перевірити, чи залежить його склад від кількості насильства, випадків вживання наркотиків, ненормативної лексики та сексуальних сцен у демонстрованих фільмах;
  • премію з економіки — за відкриття того, що ожиріння політиків може бути хорошим індикатором корупції в країні;
  • премію миру — за перевірку гіпотези, яка стверджує, що люди еволюціонували в напрямку носіння бороди, щоб захистися від ударів по обличчю;
  • премію за фізику — за проведення експериментів, покликаних зʼясувати, чому пішоходи не зіштовхуються постійно з іншими пішоходами;
  • премію з кінетики — за проведення експериментів, покликаних встановити, чому пішоходи іноді зіштовхуються з іншими пішоходами;
  • премію з ентомології — за дослідження «Новий метод боротьби з тарганами на підводних човнах», проведене з використанням дихлофосу і приманки пропоксур на восьми субмаринах;
  • приз за транспортування — за експериментальне визначення, чи безпечніше перевозити носорога повітрям, підчепивши його до вертольота догори ногами (учені очікували, що цей спосіб, який використовується для перевезення таких тварин в Африці, погіршить дихальний газообмін, порівняно з транспортуванням носорогів, лежачих на грудях або на боці, проте це побоювання не підтвердилося. В експериментах були задіяні 12 тварин).

Переможці Шнобелівської премії отримують нагороду, яку вони мають зібрати самі з роздруківки PDF-файлу, а також «грошовий приз» — підроблену банкноту в 10 трлн зімбабвійських доларів.

Джерело: Ракурс


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