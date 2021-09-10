Володимир Зеленський не шкодує, що обміняв шоу-бізнес на президентство. Фото: ОП

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Ракурс

Володимир Зеленський заявив, що не шкодує, що обміняв шоу-бізнес на президентство.

У глави держави поцікавилися, чи бувають у нього думки про те, що краще було б залишатися актором і грати роль президента, а не бути справжнім президентом. Президент стверджує, що ні про що не жаліє, але зізнався, що на посаді президента часом втрачав людяність і відчуття реальності. Про це він заявив 10 вересня на форумі YES Brainstorming у Києві.

Чесно, я не жалію. Не жалію, тому що це, напевно, можливість. Іноді бувають моменти, коли я думаю: навіщо? Навіщо все це, якщо ти в принципі іноді втрачаєш людяність, іноді втрачаєш відчуття деякої реальності, й для цього ти повинен виходити на вулицю й спілкуватися з людьми і розуміти, що відбувається. Ти не повинен жити в акваріумі. Але все ж таки, пам’ятаючи, що це був виклик, ти на це пішов і найголовніше, люди повірили, значить, не можна по-іншому, — заявив він.

Глава держави відзначив, що хоче, щоб його поважали не зараз, а після завершення його президентського строку, бо президентами залишаються й після того, як ідуть з посади.

Хочеться все ж таки залишитися президентом, щоб говорили: ми вас поважаємо, не все було ідеально, але тим не менш, все було непогано. От хоча б так ось. Якось так хочеться закінчити, — зазначив Зеленський.

Також він відзначив, що його рейтинги зросли. Наголосив, що став відомим ще до т ого, як виконував роль президента в серіалі «Слуга народу». Зеленський переконаний, що якби був невідомий, ніхто б не дивився, як він грав президента.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що народи України та Росії стали ворогами й між ними зараз прірва. Глава держави упевнений, що україно-російські відносини все ж можуть нормалізуватися, але як їх повернути зараз ніхто не знає.