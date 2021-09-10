У Путина заявили о готовности восстанавливать отношения с Украиной. Фото: Слово и дело

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Агрессия России возле украинских границ усиливается, в то же время в Кремле заявили о готовности возобновить нормальные отношения с Украиной.

Об этом на Форуме современной журналистики заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров.

Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью, — сказал он.

Также глава МИД прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее говорил об усилении агрессии со стороны России.

Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей, — сказал Лавров.

Напомним, ВСУ готовятся адекватно реагировать на возможную широкомасштабную агрессию, в том числе и со стороны территории Беларуси.